Москва, 9 мая 2021, 12:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днём Победы.
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Текст поздравления опубликован на сайте Московской городской епархии РПЦ.
«Ваше Святейшество! Поздравляю вас с Днём Великой Победы. Этот праздник имеет особую нравственную, духовную, патриотическую ценность. Объединяя миллионы людей, сплачивая целые поколения, он навечно в судьбе каждой российской семьи, в памяти народа, в истории нашей страны», — говорится в поздравлении.
Путин пожелал патриарху успехов, здоровья и всего самого доброго.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.