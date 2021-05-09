Москва, , 12:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днём Победы.

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Текст поздравления опубликован на сайте Московской городской епархии РПЦ.

«Ваше Святейшество! Поздравляю вас с Днём Великой Победы. Этот праздник имеет особую нравственную, духовную, патриотическую ценность. Объединяя миллионы людей, сплачивая целые поколения, он навечно в судьбе каждой российской семьи, в памяти народа, в истории нашей страны», — говорится в поздравлении.

Путин пожелал патриарху успехов, здоровья и всего самого доброго.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.