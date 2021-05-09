Сент-Пол, США, , 12:15 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили Джаред Сперджен, Райан Хартман, Ник Бонино и Виктор Раск. Российский форвард Кирилл Капризов отдал две результативные передачи.

В составе «Анахайма» точными бросками отметились Рикард Ракелль, Тревор Зеграс и Макс Комтуа.

В настоящее время «Миннесота» занимает третье место в Западном дивизионе, на счету команды 75 очков. «Анахайм» идёт на восьмом месте с 43 очками.

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