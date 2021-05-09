Волгоград, , 12:24 — REGNUM В Параде Победы в Волгограде приняли участие более 2,2 тысячи человек и порядка 70 единиц военной техники. Почётных зрителей — ветеранов Великой Отечественной войны — к площади Павших Борцов и обратно доставляли индивидуальным транспортом, сообщили 9 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

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Перед началом парада с фронтовиками встретился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он лично поздравил ветеранов с праздником и зачитал им телеграмму с поздравлением президента России Владимира Путина.

Торжественным маршем по площади в сопровождении сводного военного оркестра прошли военнослужащие Волгоградского гарнизона, сотрудники силовых структур, казаки, юнармейцы, кадеты, всего более 2,2 тысячи человек. Часть личного состава парадного расчёта была одета в одежду военного времени. Зрители также увидели и легендарный танк Т-34, раритетные автомобили и мотоциклы, современную технику.

Памятные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли и на главной высоте России — Мамаевом кургане. Губернатор и представители власти вместе с ветеранами, общественниками, молодёжью возложили цветы и венки к Вечному огню в Пантеоне Славы, к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, к малой братской могиле, посетили храм Всех Святых.