Москва, , 12:21 — REGNUM Коммунальные службы Москвы приступили к промывке улиц, по которым проехала военная техника, участвовавшая в параде Победы. Об этом 9 мая сообщается на странице комплекса городского хозяйства столицы в Instagram.

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«Городские службы приступили к промывке улично-дорожной сети на маршруте движения военной техники на парад Победы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках подготовки и проведения парада Победы были задействованы около 3 тысяч специалистов и порядка 2 тысяч единиц техники городских служб.

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