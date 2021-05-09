Москва, 9 мая 2021, 12:12 — REGNUM Передёргивание фактов истории и манипулирование эмоциями спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны — это фашизм. Об этом написала депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») 9 мая в социальных сетях.
Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»
Поклонская обратилась с поздравлением с Днём Победы и поблагодарила ветеранов за Победу и мир. Она также напомнила, что советские люди, наши дедушки и бабушки, пожертвовали всем, что у них было, чтобы вернуть мир на Земле.
Она отмечает, что ветераны и сегодня проходят через тяжёлое испытание, видя, как потомки «устраивают новую информационную войну, используя святой праздник долгожданной Победы над злом в качестве инструмента раскола людей».
Поклонская также обратилась к жителям ЛНР и ДНР и попросила прощения за «безумие людей, подталкивающих мир к разрухе… За их трусость и корысть… Если у них были бы живы деды, прошедшие 1940-е годы, то, думаю, их бы быстро привели в чувство…»