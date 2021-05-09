Москва, , 12:12 — REGNUM Передёргивание фактов истории и манипулирование эмоциями спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны — это фашизм. Об этом написала депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») 9 мая в социальных сетях.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Поклонская обратилась с поздравлением с Днём Победы и поблагодарила ветеранов за Победу и мир. Она также напомнила, что советские люди, наши дедушки и бабушки, пожертвовали всем, что у них было, чтобы вернуть мир на Земле.

«Достойны ли мы этой Победы? Мы будем достойны, если наше поколение сумеет сохранить мир и не скатиться в пропасть раздора и ненависти друг к другу», — написала Поклонская.

Она отмечает, что ветераны и сегодня проходят через тяжёлое испытание, видя, как потомки «устраивают новую информационную войну, используя святой праздник долгожданной Победы над злом в качестве инструмента раскола людей».

Наталья Поклонская "Передёргивать факты истории, манипулировать эмоциями (под видом «умных ревизоров Второй мировой войны»), иметь наглость теперь, спустя почти 80 лет, подвергать сомнению итоги Великой Победы и оправдывать врага, не имеющего национальности и объяснения, — это фашизм, национализм в худшем его проявлении».

Поклонская также обратилась к жителям ЛНР и ДНР и попросила прощения за «безумие людей, подталкивающих мир к разрухе… За их трусость и корысть… Если у них были бы живы деды, прошедшие 1940-е годы, то, думаю, их бы быстро привели в чувство…»