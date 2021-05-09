Москва, , 12:04 — REGNUM Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал День Победы священным праздником и поблагодарил ветеранов.

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«Поздравляю вас с Днем Победы! Это священный праздник для каждого из нас. День, когда мы можем посмотреть на чистое весеннее небо и вспомнить подвиг защитников нашей Родины. Спасибо за это вам, дорогие ветераны!» — написал он 9 мая в Instagram.

Хуснуллин пожелал ветеранам крепкого здоровья, счастья и мира.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днём Победы пообещал сделать всё возможное, чтобы миллионы граждан жили в процветающей стране.