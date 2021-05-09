Нур-Султан, , 11:51 — REGNUM Военнослужащие в регионах Казахстана почтили память героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщили 9 мая в пресс-службе министерства обороны республики.

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Памятные мероприятия прошли у мемориалов героям Великой Отечественной войны. «Помнить уроки той страшной войны, свято чтить и оберегать память о героическом поколении казахстанцев — наш святой долг», — сказал замначальника генштаба Вооруженных сил Казахстана Серик Бурамбаев на церемонии в Нур-Султане.

В Алма-Ате военнослужащие возложили цветы к Вечному огню в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. В Карагандинском гарнизоне возложение венков состоялось у мемориального ансамбля «Вечный огонь».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая почти все торжественные мероприятия в Казахстане в честь Дня Победы, в том числе военный парад, перенесли на 2022 год из-за ситуации с коронавирусом.