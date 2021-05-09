Москва, 9 мая, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает 9 мая сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Быть наследниками победного поколения — большая честь и огромная ответственность. И мы сделаем всё, чтобы подвиги героев не забыли, чтобы миллионы наших граждан жили в сильной и процветающей стране», — сказал Мишустин.

Глава правительства пожелал ветеранам крепкого здоровья, мира и благополучия.

Напомним, Михаил Мишустин 9 мая наблюдал за парадом Победы на Красной площади в Москве.

Парад Победы прошёл 9 мая в Москве. Состоялись все три части, в том числе воздушная, проведение которой оставалось под вопросом из-за метеоусловий. Вечером жителей Москвы ожидает праздничный салют. Залпы будут выпущены из 16 точек.