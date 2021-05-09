Киев, , 11:48 — REGNUM Украина не должна отдавать и делить с другими странами вклад, который она внесла в победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

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Он напомнил, что в годы войны Украина понесла огромные потери. По словам Разумкова нет ни одной семьи в стране, которая бы не пострадала от Второй мировой войны.

«Мы не можем, не должны и не будем отдавать те победы, которые были у нашего государства, — подчеркнул спикер Рады в беседе с «Интерфакс-Украина». — Мы отдали очень много для того, чтобы сегодня мы могли говорить о 9 мая как о Дне Победы. И точно не надо отдавать свою победу любой другой стране — будь то Россия, Беларусь или европейские государства».

При этом Разумков уверен, что «историю надо знать, какой бы она ни была — со своими плюсами, со своими минусами, со своими трагедиями».

«Но мы должны её знать, а те уроки, которые она нам дала, мы должны хорошо учесть и не допускать повторений», — отметил председатель Рады.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился в поздравления по случаю 9 мая к гражданам страны. Глава государства напомнил, что во Второй мировой погибло более восьми миллионов украинцев, каждый пятый гражданин страны не вернулся домой. По его словам, победа над нацизмом — «это благодарность, которая не имеет границ, сроков давности или географического разделения».