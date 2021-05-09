Киев, , 11:29 — REGNUM Украина понесла во время Второй мировой войны огромные потери, и подвиг победителей не имеет сроков давности. Об этом 9 мая в своём поздравительном видеообращении к гражданам страны заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Сегодня, 9 мая, Украина отмечает День победы над нацизмом. За моими плечами — лица людей, благодаря которым она стала возможной. Конечно, их значительно больше. И почти каждая украинская семья имеет в семейном альбоме такое фото», — сказал Зеленский, выступая на фоне стенда с фотографиями советских защитников.

«Что для нас победа над нацизмом? Это благодарность, которая не имеет границ, сроков давности или географического разделения. Это память. О её страшной цене. О том, что во Второй мировой погибло более восьми миллионов украинцев. Что домой не вернулся каждый пятый украинец, — добавил глава государства. — С надеждой на мир мы благодарим и кланяемся сегодня украинцам, которые защищали и освобождали нашу землю от нацистов во Второй мировой войне».

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Украинский лидер также подчеркнул, что сегодня для граждан Украины из восточной части страны два праздника — помимо победы в Великой Отечественной войне, они отмечают освобождение в ходе событий, начавшихся 2014 году.

«От поколения к поколению родители рассказывали об этой войне детям, а дедушки — внукам. К сожалению, с 2014-го всё стало иначе. Теперь дети рассказывают родителям, дедушкам и бабушкам о военных действиях и отражении вражеских атак», — сказал Зеленский.

Зеленский в ходе обращения также выразил уверенность в возвращении как неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, так и Крыма.

«Обязательно настанет день, когда можно будет пройтись воскресным Донецком, Луганском и Ялтой», — отметил украинский лидер.