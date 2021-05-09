Бостон, США, , 11:39 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе «Рейнджерс» дубль оформил нападающий Мика Зибанеджад. Ещё по шайбе забросили К'Андре Миллер, Алекси Лафренье и российский форвард Виталий Кравцов. Российский нападающий Павел Бучневич отдал три результативных передачи.

В составе «Бостона» точными бросками отметились форварды Ник Ритчи, Давид Пастрняк, Брэд Маршан и Патрис Бержерон.

В настоящее время «Рейнджерс» занимает пятое место в Восточном дивизионе, на счету команды 60 очков. «Бостон» идёт на третьем месте с 71 очком.

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