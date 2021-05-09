Вашингтон, , 11:27 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили нападающие Ларс Эллер и Конор Шири. Российский защитник Дмитрий Орлов отдал одну голевую передачу.

В составе «Филадельфии» точным броском отметился форвард Скотт Лотон.

В настоящее время «Вашингтон» занимает второе место в Восточном дивизионе, на счету команды 75 очков. «Филадельфия» идёт на шестом месте с 56 очками.