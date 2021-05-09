Ржев, Тверская область, , 11:35 — REGNUM Торжества в честь Дня Победы проходят у Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области 9 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Память защитников Отечества почтили губернатор Игорь Руденя, советник президента Российской Федерации, врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, депутаты Государственной думы РФ, руководители региональных подразделений федеральных ведомств, духовенство, жители и гости Ржевского района. У мемориала состоялась церемония возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, память павших за Родину почтили минутой молчания.

«Жители Верхневолжья по праву гордятся вкладом тверской земли в разгром нацизма. Освобождение Калинина, Ржевская битва сыграли важную роль в защите Москвы, в победном исходе Сталинградского сражения и всей войны. После Победы выросло уже три новых поколения, правнуки фронтовиков ведут детей в школы. Но сколько бы лет ни прошло, мы чувствуем духовное родство с поколением победителей. Сегодня к Ржевскому мемориалу Советскому солдату поклониться подвигу защитников Отечества ежедневно приезжают сотни людей», — говорится в поздравлении с Днем Победы губернатора Тверской области.

Город Ржев был оккупирован фашистами 17 месяцев. 3 марта 1943 года Ржев и Ржевский район были освобождены от захватчиков. Бои при обороне города и наступлении Красной армии вошли в число самых кровопролитных в истории Великой Отечественной войны.

30 июня 2020 года в Ржевском районе был открыт мемориал Советскому солдату В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.