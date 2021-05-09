Тбилиси, , 11:34 — REGNUM Жители Грузии в долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на свой странице в соцсети Facebook 9 мая по случаю годовщины Победы на фашизмом.

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«История не знает большего зла, чем фашизм. Особый вклад в его поражение внесли грузинские воины. Вдали от дома они героически защищали свои семьи, близких, Родину», — написал Гарибашвили.

Он поздравил с праздником ветеранов Великой Отечественной войны и выразил им «огромную благодарность».

Стоит отметить, что во время Великой Отечественной войны в Грузинской ССР на фронт ушли 700 тыс. человек. Около половины из них не вернулись домой.

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