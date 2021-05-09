Минск, , 11:33 — REGNUM Свои поздравления связи с 76-й годовщиной победы Советского Союза над нацистской Германией направил президенту России Владимиру Путину его белорусский коллега Александр Лукашенко. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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В сообщении пресс-службы отмечается, что Лукашенко в своем поздравлении указал на судьбоносное значение Дня Победы для жителей России и Белоруссии.

«В годину тяжелых испытаний наши прадеды, деды и отцы встали плечом к плечу на защиту общего отечества от злейшего врага и победили. Отстояли свою свободу и независимость», — говорится в поздравительном послании белорусского лидера.

Также в нем указывается, что память о немеркнущем ратном подвиге советских воинов, беспримерном мужестве подпольщиков, а также о самоотверженности и доблести тружеников тыла являются общее достоянием и наследием жителей России и Белоруссии.

«И долг потомков — сохранить ее как символ вечной дружбы и братства народов наших стран», — отмечается в поздравлении.

«События последних лет доказывают, что это единство, испытанное на прочность в труде и в бою, и сегодня позволяет нам успешно противостоять всем вызовам и угрозам, является надежной основой успешного развития Союзного государства Беларуси и России», — добавляется в нем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», согласно которому президентские полномочия передаются Совету безопасности Белоруссии в случае гибели главы государства.