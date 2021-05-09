Новосибирск, , 11:30 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвалсегодняшнийвоенный парад в Новосибирске «самым масштабным» за последние годы.

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«Самый масштабный парад за последние годы. Соблюдение всех мер санитарной безопасности дало возможность привлечь всех участников, — подчеркнул глава региона. — К сожалению, в этом году мы не могли себе позволить собрать десятки, сотни тысяч новосибирцев в колонны «Бессмертного полка», но новое открытие — прошли ребята из поисковых отрядов Новосибирской области. Считаю, что это очень важно, в будущем мы всегда будем выстраивать отдельные колонны поисковиков, поддерживать это движение. Порадовала погода, настроение новосибирцев. Поздравляю всех жителей области с этим всенародным, великим праздником — с Днём Победы!».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области сегодня, 9 мая, «фронтовые бригады» поздравляют ветеранов с Праздником Победы — на специально оборудованных машинах дуэты артистов исполняют концертные номера военных лет.

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