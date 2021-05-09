Орел, , 11:25 — REGNUM Возложения цветов и венков к мемориалам защитникам Родины, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялись в Орловской области 9 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Ранее с поздравлением с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне к ветеранам и всем жителям региона обратился губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Этот святой праздник по праву является символом национального триумфа и величия нашего народа, который выстоял в суровых испытаниях и победил фашизм, в кратчайшие сроки преодолел послевоенную разруху и построил мощную индустриальную державу. Бессмертный подвиг героев навсегда останется в летописи ратной славы Отечества, в сердцах благодарных потомков, всех жителей опалённой войной Орловщины, города Первого салюта и воинской славы Орла», — говорится в поздравлении губернатора Орловской области.

Несмотря на то, что в этом году празднование Дня Победы в Орловской области проводится в ограниченном формате, ряд мероприятий всё равно состоялись. В частности, традиционно прошло возложение цветов к стеле «Орел — город воинской славы» — в церемонии приняли участие члены правительства Орловской области, депутаты Орловского областного и городского Советов народных депутатов, представители трудовых коллективов и общественных организаций, жители Орла. Также состоялось возложение цветов к памятнику генералу Александру Горбатову, к бюстам героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова и Героев России Александру Рязанцеву и Алексею Скворцову.

Сегодня же жителей Орла ждут в Орловском военно-историческом музее, где состоится День открытых дверей.