Москва, , 11:23 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину понравился парад Победы. Об этом он заявил на пути к Вечному огню с Красной площади.

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"Отлично!» — ответил президент на вопрос.