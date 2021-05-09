Президент России оценил уровень проведения парада Победы
Москва,
9 мая 2021, 11:23 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину понравился парад Победы. Об этом он заявил на пути к Вечному огню с Красной площади.
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"Отлично!» — ответил президент на вопрос.
История вопроса
День празднования окончания Великой Отечественной войны и победы Советской армии. Отмечается ежегодно 9 мая в России, странах СНГ и многих других. Праздничные мероприятия часто включают народные гуляния, военные парады, салюты, тематические постановки.
Важной традицией праздника стало проведение акции «Бессмертный полк», которая охватила весь мир. В этот день люди выходят на улицы с портретами своих воевавших родственников и следуют по заранее оговоренному маршруту, поют военные песни или молча отдают дань памяти погибшим героям.
«Бессмертный полк» проводится ежегодно с 2012 года. С каждым годом количество стран, в которых проходят шествия "Бессмертного полка" увеличивается.