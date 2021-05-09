Москва, , 11:21 — REGNUM Парад на Красной площади в Москве в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился пролётом авиации. Об этом сообщает 9 мая корреспондент ИА REGNUM.

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В воздушной части парада участвовали 76 самолетов и вертолетов. Они представляли почти все типы авиации, которые стоят на вооружении российских ВКС.

Так, первыми в небе появились три тяжёлых военно-транспортных вертолета Ми-26, за ними следовали пять многоцелевых вертолётов Ми-8. В этой части парада участвовали ударные вертолёты Ми-35, Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник».

Над Красной площадью пролетели военно-транспортные самолёты Ил-76, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, самолёты-заправщики Ил-78, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-24 и другие воздушные машины.

Предпоследней прошла группа из самолетов МиГ-29 и Су-30СМ, а завершили парад шесть штурмовиков Су-25, окрасившие небо в цвета российского флага.