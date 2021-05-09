Москва, 9 мая 2021, 11:17 — REGNUM На Красной площади в Москве 9 мая завершился парад, посвящённый 76-й годовщине Великой Отечественной войны.
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Состоялись все три части парада, в том числе авиационная. По брусчатке Красной площади маршировали пешие парадные расчёты, прошли колонны военной техники.
В финале оркестр исполнил песню «Победа остаётся молодой», и под марш «Прощание славянки» военная техника и пешие расчёты покинули Красную площадь.
После завершения парада президент России Владимир Путин вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном направился в Александровский сад к Могиле Неизвестного Солдата.