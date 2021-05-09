Ереван, , 11:10 — REGNUM День Великой Победы в Армении отмечали всегда и будут праздновать его и впредь. Об этом 9 мая в поздравительном послании по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

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"Это большой праздник, которым мы справедливо гордимся. Мы всегда отмечали и продолжим отмечать его, поскольку вклад армянского народа в борьбу с фашизмом XX века был колоссальным, и в этой борьбе армянский народ понес колоссальные потери», — подчеркнул он.

Пашинян привёл цифры: «более 500 тысяч армян в армиях Советского Союза и союзных государств, в рядах движения сопротивления участвовали в этой разрушительной войне, 300 тысяч армян погибли во имя Победы, 107 удостоились высокого звания Героя Советского Союза».

«Всё это позволяет нам утверждать, что армянский народ вместе с другими народами Советского Союза сыграл решающую роль в деле победы. Мы внесли свой значительный вклад в спасение Европы и всей человеческой цивилизации от разрушительной войны и освобождения от когтей фашизма», — отметил и.о. премьер-министра.

Пашинян также подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны армянские военные достигли небывалых высот, обрели высокий профессионализм в боевом деле.

«Мы гордимся ими, будем хранить память о них всегда», — отмечено в послании, опубликованном на сайте армянского правительства.