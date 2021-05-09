Москва, , 11:06 — REGNUM В Москве 9 мая началась воздушная часть парада, посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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Начали парадный строй вертолёты Ми-26. Всего в воздушной части планируется задействовать 76 единиц авиатехники.

До начала парада из-за сложных метеоусловий проведение воздушной части оставалось под вопросом, однако командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал, что взлёты проходят в запланированное время.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что для проведения воздушной части парада Победы в Москве начали разгонять облака в Подмосковье.