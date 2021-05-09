Симферополь, , 10:56 — REGNUM Торжественные церемонии возложения цветов и венков к воинским мемориалам состоялись в Республике Крым 9 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона. В памятных мероприятиях по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов принял участие глава региона Сергей Аксёнов.

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«Самый великий праздник! В этот день мы отдаём дань памяти и уважения тем, кто не вернулся с полей сражений, и тем, кто рядом с нами. Наши ветераны — живые примеры подвига, дай Бог, чтоб они дольше радовали нас, здоровья им. А нам необходимо окружить их заботой, сделать всё, чтобы подобные моменты не повторились никогда в жизни. Ценой колоссальных потерь советский народ одержал победу, и, конечно, победа — это чувство не только гордости, но и трагедии, колоссальной утраты», — сказал Сергей Аксёнов, поздравляя крымчан с Днём Победы.

Возложение цветов состоялось у мемориала «Вечный огонь» на Могиле Неизвестного солдата в парке им. Ю.А. Гагарина в Симферополе. Также Сергей Аксёнов принял участие в торжественной церемонии возложения цветов на Военном мемориальном кладбище на улице Старозенитной в Симферополе.