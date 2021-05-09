Иерусалим, , 10:54 — REGNUM В Израиле сегодня, 9 мая, в День Великой Победы почтили память героев Красной армии. Венки к монументу «Свеча памяти» в центре Иерусалима, посвященному героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда, возложили представители израильских ветеранских и общественных организаций, депутаты кнессета (парламента), послы России, Белоруссии, Казахстана, делегации дипломатического корпуса.

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«В Израиле праздник Победы является государственным праздником. Мы благодарны и помним о подвиге советской армии, разгромившей фашистскую Германию», — сказал в беседе с ТАСС президент Евро-Азиатского еврейского конгресса (ЕАЕК) Михаил Мирилашвили.

«Великая Победа предотвратила такое ужасное развитие событий, которое даже сложно представить. Если бы Красная армия не встала на защиту мира, он был бы другим. Не умаляя заслуг наших союзников, мы никогда не позволим украсть нашу Победу», — сказал на церемонии посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Как сообщало ИА REGNUM, монумент «Свеча памяти», созданный совместной израильско-российской группой архитекторов и скульпторов, был открыт 23 января 2020 года президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стела стала первым монументом подвигу жителей и защитников блокадного Ленинграда, установленным в дальнем зарубежье.