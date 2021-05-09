Москва, , 10:56 — REGNUM Свое поздравление всем жителям России с 76-й годовщиной победы СССР над нацистской Германией разметила 9 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

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«С 9 Мая! С Днём Победы! Великий праздник, прославленный подвигом нашего народа. И мы сделаем всё, чтобы светлая память о героях жила, вопреки наветам. Славьтесь в веках!», — говорится в сообщении официального представителя российского МИД.

Также она прикрепила к сообщению фотографии своих прадеда и деда — Мачулко Владислава Григорьевича и Захарова Юрия Ивановича — которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин выступил 9 мая 2021 года на Параде Победы и поздравил с праздником ветеранов Великой Отечественной войны, а также обратился к гражданам России.