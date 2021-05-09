Москва, 9 мая 2021, 10:51 — REGNUM В Москве военная техника принимает участие в параде, посвящённом 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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Первыми на брусчатку главной площади страны вышли легендарные танки Т-34. В параде примут участие более 190 единиц военной техники.
Далее запланирована воздушная часть парада, которая, как рассказал командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, пройдёт в запланированное время.
Ранее по площади прошли пешие парадные расчёты. Возглавил шествие командующий парадом Олег Салюков.