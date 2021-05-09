Москва, , 10:52 — REGNUM Для проведения воздушной части парада Победы в Москве начали разгонять облака в Подмосковье. Об этом 9 мая сообщил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

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Ранее на своей странице в Instagram он со ссылкой на телеканал «Россия 24» сообщил, что воздушная часть парада в Москве находится под угрозой срыва из-за неблагоприятных метеоусловий.

«Россия 24: воздушный парад под угрозой срыва из-за сложных метеоусловий», — написал Тишковец.

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