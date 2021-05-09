Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM Вслед за механизированной частью военного парада в Санкт-Петербурге началась авиационная часть праздника в честь 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.

Воздушная часть парада в Петербурге во время генеральной репетиции Дарья Драй © ИА REGNUM

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Возглавляет воздушный строй тяжелый транспортный вертолёт Ми-26, вслед за которым идут звенья многоцелевых вертолётов транспортно-боевых вертолётов Ми-8, ударных вертолетов армейской авиации Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».

Авиационную часть парада, в частности, представляют транспортные борты Ан-26, Ан-12 и Ту-134. Завершит авиационную часть парада Победы в Петербурга проход над Дворцовой площадью тактической авиационной группы, в составе которой многоцелевые истребители Су-35С, Су-34 и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики дальнего действия МиГ-31БМ.

Во время Парада экипажи армейской авиации в едином строю с самолетами оперативно-тактической и транспортной авиации пройдут над Дворцовой площадью на низких высотах от 150 до 500 метров.

Взлёты экипажей оперативно-тактической авиации прошли с оперативных аэродромов Петрозаводска (Республика Карелия) и Хотилово (Тверская область). Экипажи армейской авиации вылетели с аэродрома города Пушкина. Транспортная авиация взлетела с аэродрома в Левашово под Петербургом.

На одном из вертолётов находится фотокорреспондент ИА REGNUM. Фоторепортаж о виде на парад с воздуха будет опубликован в течение дня 9 мая.

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