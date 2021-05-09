Ростов-на-Дону, 9 мая, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Знак отличия «За ратную службу» вручили ветерану Великой Отечественной войны Ивану Петровичу Антоненко, сообщили ИА REGNUM в администрации Ростова-на-Дону.

Rostov-gorod.ru Иван Петрович Антоненко

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Rostov-gorod.ru Ветерану вручили знак «За ратную службу»

Песни военных лет для ветерана исполнили солисты ансамбля «Дон-Батюшка».

Иван Антоненко родился 3 мая 1927 года в селе Верхнесвечниково Кашарского района Ростовской области. Окончил семь школьных классов. С первых дней войны трудился рабочим по выпуску фугасных авиабомб на заводе «Красный Котельщик» в Таганроге. В октябре 1944 года Иван Антоненко был призван на службу в состав войск государственной безопасности в Прибалтике, где прослужил рядовым, снайпером, водителем санитарной машины. Победный май застал его во Львове.

Иван Антоненко был демобилизован в мае 1951 года. После войны вернулся в Кашарский район.