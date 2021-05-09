Белгород, , 12:30 — REGNUM Выставка под открытым небом, рассказывающая о городах воинской славы России, открылась 9 мая в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Организаторами экспозиции стали региональный Центр молодёжных инициатив и издательский дом «Мир Белогорья». На площадке перед музеем-диорамой представлены экспонаты, рассказывающие о мемориалах и памятных местах 45 городов России, носящих имя городов воинской славы России.

Первым городом России, удостоенным этого почётного звания 27 июля 2007 года, стал Белгород.