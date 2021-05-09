Москва, 9 мая 2021, 10:20 — REGNUM В Москве воздушная часть парада Победы 9 мая пройдёт в запланированное время, сообщил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
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«Да, мы готовимся, экипажи выполняют взлёты в соответствии с запланированным временем», — заявил он в эфире Первого канала.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 9 мая начался парад Победы. В нём планируется участие 76 единиц авиационной техники.