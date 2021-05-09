Тбилиси, , 10:21 — REGNUM В Тбилиси утром 9 мая начались торжественные мероприятия в честь годовщины Победы на фашизмом. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

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Традиционно в грузинской столице 9 Мая празднуют в парке Победы Ваке, но он закрыт на ремонт. В этом году торжественные мероприятия перенесли в Парк культуры и отдыха ветеранов.

Сообщается, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с другими членами правительства возложил цветы к находящемуся в парке Мемориалу погибшим во Второй мировой войне. Позже цветы к памятнику возложили депутаты парламента страны.

Стоит отметить, что в Грузии по случаю 76-й годовщины Победы над фашизмом ветеранам Великой Отечественной войны выделили в качестве разовой помощи по 1000 лари (около $290). Семьям жертв войны решено выплатить по 500 лари.

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