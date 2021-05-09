Воронеж, , 10:17 — REGNUM Военный парад ко Дню Победы начался в Воронеже на площади Ленина в 10:00 9 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Несмотря на холодную и пасмурную погоду, на площади собрались тысячи воронежцев.

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Всего в Воронеже в параде к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне участвуют 2106 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, Военно-воздушной академии, сотрудников других силовых ведомств и МЧС, в том числе более 1,8 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа. Задействовано четыре батальона и 18 рот как сухопутных, так и воздушных родов войск.

В механизированной колонне пройдёт 86 единиц военной техники — реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», автомобили специального назначения «Тигр», «Тайфун» и «Рысь» и тяжёлые транспортно-заряжающие машины.

Впервые на параде зрителям покажут зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» — на параде будут представлены две единицы этой самой современной модификации зенитно-ракетного комплекса.