Москва, , 10:08 — REGNUM Воздушная часть парада Победы в Москве пройдет в соответствии с планом. Об этом заявил командующий дальней авиации ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в эфире Первого канала.

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«Экипажи выполняют взлеты в соответствии с запланированным временем. Готовятся выполнить задачу — в День победы пройти над Красной площадью», — сказал Кобылаш.

Ранее в Московской области начали разгонять тучи перед парадом Победы в Москве. 9 мая в российской столице ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем.

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