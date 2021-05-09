Ростов-на-Дону, , 10:06 — REGNUM В Ростове-на-Дону открылась персональная выставка картин участника Сталинградской битвы Родиона Степановича Шутенко. Гостей вернисажа встречал лично мастер кисти.

Выставка работ участника Сталинградской битвы Rostov-gorod.ru

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В выставочном зале областного отделения «Союза художников России» собраны десятки работ ветерана Великой Отечественной войны, художника и поэта Родиона Шутенко. В этом году фронтовик отметит вековой юбилей.

«Это история, это сила, это мужество — всё в одном человека. Нам нужно брать пример с таких людей. Этот человек — живая легенда, он уникальный — светлый ум, чистое сердце, многогранный талант», — отметил заместитель председателя комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку Законодательного собрания Ростовской области Максим Гелас («Единая Россия»).

Родион Шутенко родился на хуторе Большая Журавка Сталинградской области. В 1942 году после окончания Смоленского артиллерийского училища ушёл на фронт. Принимал участие в Сталинградской битве, в августе 1943 года сражался на Миус-фронте, освобождал Крым. 9 мая 1945 года он вместе с боевыми товарищами находился в Кенигсберге.

В мирное время закончил Ростовское художественное училище имени Грекова. Преподавал, сотрудничал с советским журналом «Крокодил», был состоял в союзе «Агитплакат Дона». С 1961 года является членом Союза художников России.