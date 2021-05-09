Белгород, 9 мая 2021, 10:06 — REGNUM Парад Победы начался в 10:00 на Соборной площади в Белгороде. Шествие проходит с учётом рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает 9 мая корреспондент ИА REGNUM.
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На главной площади города проходят строем служащие Белгородского гарнизона, студенты военных кафедр вузов, отряды юнармейцев. Командует парадом начальник штаба 357 Учебного центра Воздушно-космических сил подполковник Сергей Безуглый, принимает — начальник Белгородского территориального гарнизона полковник Владимир Зацепин.
Трансляцию парада можно посмотреть в эфире региональных телеканалов и онлайн.