Белгород, , 10:06 — REGNUM Парад Победы начался в 10:00 на Соборной площади в Белгороде. Шествие проходит с учётом рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает 9 мая корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

На главной площади города проходят строем служащие Белгородского гарнизона, студенты военных кафедр вузов, отряды юнармейцев. Командует парадом начальник штаба 357 Учебного центра Воздушно-космических сил подполковник Сергей Безуглый, принимает — начальник Белгородского территориального гарнизона полковник Владимир Зацепин.

«Я поздравляю всех с главным праздником нашей страны. Благодарю ветеранов, защищавших нашу страну с оружием в руках, тружеников тыла и всех, кто выстоял в этой ужасной войне и подарил нам мирное небо. Мы никогда не забудем ваш подвиг, дорогие ветераны! Вы всегда будете в строю!» — написал на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков.

Трансляцию парада можно посмотреть в эфире региональных телеканалов и онлайн.