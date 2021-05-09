Москва, , 10:04 — REGNUM Парад Победы на Красной площади Москвы транслируется 9 мая на встроенных экранах в вагонах столичного метро. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

«Парад Победы снова в метро! Мы рады, что в этом году у нас тоже есть возможность показать пассажирам главные эфиры этого Дня на наших экранах», — отметили в департаменте.

После этого, с 11:30 для пассажиров столичной подземки включат фильм «Офицеры», а после него — в 13:30 начнется трансляция акции «Бессмертный полк», которая в 2021 году из-за пандемии проходит в режиме онлайн.

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