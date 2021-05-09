Сочи, Краснодарский край, , 10:03 — REGNUM Мемориал военным врачам «Подвиг во имя жизни» торжественно открыли после реконструкции 8 мая в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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Подвиг хирурга, медсестры и военного увековечен в архитектурной композиции стелы «Подвиг во имя жизни», установленной в Центральном районе Сочи в 1995 году. В этом году мемориал капитально отремонтировали ко Дню Победы. Отреставрированы и снова работают фонтаны, плитку заменили на травертин.

«Самоотверженный труд медицинских работников сравним с военным подвигом. Сегодня медики курорта переняли их эстафету. В период пандемии сочинские врачи отдают себя лечению пациентов, вакцинации против COVID-19. Все эти годы Сочи остается здравницей, которая ежегодно принимает на отдых и лечение сотни тысяч российских граждан», — сказал на церемонии открытия глава Сочи Алексей Копайгородский.

Практически с самого начала Великой Отечественной войны Сочи стал городом-госпиталем: 5 августа 1941 года санатории курорта приняли первых раненых в боях. За годы войны в госпиталях Сочи поправили здоровье и были возвращены в строй более 400 тысяч раненых. В 1980 году Сочи наградили орденом Отечественной войны I степени за вклад в Победу.