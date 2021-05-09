Москва, 9 мая, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Москве на Красной площади 9 мая начался парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Парад победы

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На главной трибуне заняли места президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. На трибуне находятся ветераны Великой Отечественной войны.

В параде примут участие 12 тысяч военнослужащих, более 190 единиц военной техники, в том числе легендарные Т-34. Кроме того, запланирована авиационная часть парада.

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