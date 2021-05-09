Ростов-на-Дону, 9 мая 2021, 09:56 — REGNUM На Театральной площади Ростова-на-Дону в 10:00 мск начнётся парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ранним утром 9 мая в областном центре прошёл дождь.

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© ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Парад Победы в Ростове-на-Дону начнётся в 10:00 мск 9 мая
© ИА REGNUM
Подготовка к торжественному маршу
© ИА REGNUM
Подготовка к торжественному маршу в Ростове-на-Дону
© ИА REGNUM
Последние приготовления к параду Победы на Театральной площади Ростова-на—Дону
© ИА REGNUM
Считанные минуты до парада Победы в Ростове-на-Дону
© ИА REGNUM
Считанные минуты до парада Победы в Ростове-на-Дону
© ИА REGNUM
Театральная площадь в Ростове-на-Дону
© ИА REGNUM

Чеканить шаг по Театральной площади будут порядка трёх тысяч человек, в том числе более двух тысяч военнослужащих Южного военного округа. Затем по Театральной площади проедет военизированная техника, в небо взмоет авиация.

Количество зрителей ограничено. Гостями станут две тысячи человек.