Пекин, , 10:09 — REGNUM Количество участников акции «Бессмертный полк» в Пекине значительно превысило прогнозы. На мероприятие пришли почти 350 человек, сообщили 9 мая журналистам в посольстве России в КНР.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Шествие началось от главного здания Пекинской выставки, его участники держали в руках портреты фронтовиков. Советник-посланник посольства РФ в КНР Дмитрий Лукьянцев отметил, что в этом году акцию поддержали не только выходцы из России и стран СНГ, но и китайские граждане.

Из-за улучшения эпидемиологической ситуации никаких проблем с организацией мероприятия не было, добавил он.

Шествие «Бессмертный полк» впервые состоялось в Пекине в 2016 году. Тогда в нём приняли участие 50 человек.