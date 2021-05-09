Москва, , 09:49 — REGNUM В российской молодёжи нужно воспитывать уважение к участникам Великой Отечественной войны. Об этом 9 мая заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в своем поздравлении по случаю Дня Победы.

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«9 Мая — священный праздник для каждого из нас, день нашей славы, гордости и скорби. Подвиг русского солдата в Великой Отечественной войне придает особый смысл всей современной истории. Низкий поклон защитникам Москвы, добровольцам Московского народного ополчения. 80 лет назад они отдали свою жизнь за любимый город, за свои семьи, свою Родину», — отметил глава законодательного собрания столицы.

По его словам, депутатский корпус Москвы благодарен ветеранам за то, что и сегодня они принимают участие в жизни общества, вдохновляют своей удивительной стойкостью и жизнелюбием, передают бесценный опыт молодежи.

«Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением, защитившим страну и восстановившим ее из руин. Не жалейте тепла своих сердец для тех, кто воевал на фронте, работал в тылу, ждал близких с войны. Наша святая обязанность и долг — воспитывать в подрастающем поколении уважение к тем, кто отстоял Великую Победу», — отметил Шапошников.

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