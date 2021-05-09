Донецк, , 09:46 — REGNUM В Донецке начался военный парад в честь 76-й годовщины Победы СССР над нацистской Германий. Трансляция парада ведется 9 мая на донецком телеканале «Оплот ТВ».

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Торжественная церемония начала парада проходит на главной улице Донецка в непосредственной близости к площади им. В. И. Ленина и на данном мероприятии присутствуют глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, а также главы министерств и ведомств и приглашенные почетные гости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители украинских силовых ведомств в ночь на 9 мая выпустили 10 мин калибром 120 мм по территории ДНР.