Ростов-на-Дону, , 09:40 — REGNUM Ростов-на-Дону присоединился к всероссийской акции «Парад у дома ветерана». Каждый день в преддверии Дня Победы для фронтовиков проводились персональные парады. Всего было охвачено более 50 адресов, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

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Творческие коллективы города подготовили концертные номера и исполнили их под окнами домов и на территории дворов. Песни военных лет исполнили ансамбль песни и пляски Южного военного округа, «Успех», «Виктория» и «Казачий круг».

«Это не только дань уважения и огромная благодарность победителям. Такие акции нужны, чтобы люди, особенно молодое поколение, больше знали о Победе и героизме своего народа», — отметила начальник городского управления культуры Яна Пилявская.

В преддверии Дня Победы в гостях у фронтовиков побывали школьники. Ребята читали стихи и с живым интересом слушали рассказы ветеранов об их боевом пути.