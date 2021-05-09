Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM На Дворцовой площади Санкт-Петербурга началась механизированная часть военного парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ней принимают участие около двухсот образцов современной колесной и гусеничной, бронированной, инженерной, артиллерийской и ракетной техники, состоящей на вооружении частей и соединений Западного военного округа.

Танк Т-34 во время репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Возглавил колонну военной техники отреставрированный и полностью боеспособный советский танк Т-34−85 — лучший средний танк Второй мировой войны.

В составе механизированной колонны представлены бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронированные тактические машины «Тайфун 4×4», бронетранспортёры БТР-80, БТР-82А со стрелками-зенитчиками на борту, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», зенитные ракетные комплексы С-400.

Впервые в составе парадных расчётов по Дворцовой площади проходят роботизированные комплексы разминирования «Уран-6», многоцелевой механизированный комплект оперативного развертывания временных дорог КРВД.

ЗРК С-400 на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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