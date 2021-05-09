Ростов-на-Дону, , 09:37 — REGNUM В Ростове-на-Дону на месте, где в 1942 году фашистские оккупанты расстреляли чекистов 9-й дивизии, открыли мемориал. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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«Это важное событие для ныне живущих и будущих поколений, свидетельство героического подвига воинов-чекистов, отдавших свою жизнь за Родину. Мы должны сделать всё, чтобы имена всех героев, сражавшихся за Великую Победу, чествовались, чтобы их помнили», — отметил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

В июле 1942 года через территорию зоопарка пролегал внутренний рубеж Ростовской оборонительной линии. Он находился в зоне оперативной ответственности 9-й дивизии войск НКВД. Только с 22 по25 июля 42-го дивизия потеряла более четырех тысяч бойцов.

На территории зоопарка фашистские оккупанты расстреливали воинов-чекистов, попавших в плен. В память о жертвах была положена бетонная плита, которая в наши дни была практически утрачена.