Москва, , 09:38 — REGNUM Современному поколению в нравственном плане следует равняться на участников Великой Отечественной войны. Об этом 9 мая заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в своем поздравлении по случаю Дня Победы.

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«День Победы — великий праздник для каждого человека на планете, ведь наша сегодняшняя мирная жизнь — это целиком заслуга тех, кто, не щадя своей жизни, сражался на фронтах Великой Отечественной войны и ценой невероятных усилий добился Победы», — сказал глава Минпросвещения.

Министр отметил, что в этот день потомки участников Великой Отечественной войны с глубочайшей благодарностью вспоминают всех воевавших и трудившихся в тылу, а также их школьных учителей — тех, кто воспитал их патриотами, помог поверить в свои силы и привил человеколюбие. Именно благодаря этим качествам страна смогла одолеть и сокрушить фашизм.

Как и в 2020 году, объявленном Годом памяти и славы, министерство просвещения проводит мероприятия по сохранению памяти о войне и воспитанию патриотизма у детей: организует проекты, которые помогают детям узнать об истории своей семьи в годы Великой Отечественной войны, о том, как связаны с Победой их родные места, а также устраивает для школьников и студентов показы фильмов о войне, которые включены в специальный раздел рекомендуемого контента для цифровой образовательной среды.

«Желаю всем нам помнить о воинах-победителях и нравственно равняться на них, быть достойными наследниками великих предков-героев, всем сердцем любить Родину!» — сказал Кравцов.

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