Сеул, , 09:28 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 11 931 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 9 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 674 682 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 7,2%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 2 014 012 человек, а препаратом Pfizer — 1 660 670 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получил ещё 27 546 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 501 539 человек.

Между тем за сутки в стране было зарегистрировано 237 случаев побочных эффектов после вакцинации от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 19 631 случаев.