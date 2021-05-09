Екатеринбург, , 09:03 — REGNUM В Екатеринбурге на площади 21 905 года завершился парад Победы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего по центру города прошли порядка 2500 человек и боевая техника. А затем над городом пролетели вертолёты и самолёты.

Сейчас на площади выступает рота Почётного караула.

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