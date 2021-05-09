Буэнос-Айрес, , 09:10 — REGNUM Акция «Бессмертный полк» состоялась в семи городах Аргентины. Сообщение об этом опубликовано на странице Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Аргентине в социальной сети Facebook.

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Из-за запрета массовых мероприятий, связанного с пандемией коронавируса, акция прошла в символическом формате. Участники держали в руках портреты своих родственников-фронтовиков, копии знамени Победы, российские флаги.

«Все соотечественники были душой с нами, — отметили организаторы акции. — Мы отдали должное нашим героям и Советскому народу за его мужество и доблесть!»

Мероприятие состоялось в Буэнос-Айресе, Паране, Обере, Мар-дель-Плате, Росарио, Сан-Мартине и самом южном аргентинском городе Ушуайе. Кроме того, более ста человек прислали видеозаписи для проекта «Читаем Тёркина», который проходит в формате онлайн.

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